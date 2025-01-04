İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "8 katliamda" 77 kişinin yaşamını yitirdiği, 145 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 658'e, yaralı sayısının da 108 bin 583'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'in UNRWA'nın Gazze ve Batı Şeria'daki faaliyetlerini yasaklamaya hazırlandığı iddiası

İsrail'in, Hamas'ı desteklediği iddiasıyla Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), Gazze ve Batı Şeria'daki yardım faaliyetlerini yasaklamaya hazırlandığı öne sürüldü.

The New York Times gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisince (Knesset) ekimde onaylanan UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerini yasaklayan 2 yasa tasarısının bu ay yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Haberde, İsrailli meclis üyelerinin, Hamas'ı perdeleme aparatı olarak gördüğü UNRWA'nın yardım faaliyetlerini yasaklanması için gerekli yasal düzenlemeler üzerine çalıştığı iddia edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, İsrail'in söz konusu yasayı uygulaması halinde, hiçbir yardım kuruluşunun, Gazze ve Batı Şeria'da milyonlarca Filistinliye yiyecek, su, ilaç, eğitim ve barınma gibi temel yardımlar sağlayan UNRWA'nın rolünü üstlenemeyeceğini belirtiyor.

BM yetkilileri, UNRWA'nın yardımlarının kesilmesi durumunda Gazze'deki kritik insani yardım faaliyetlerinin durabileceği uyarısında bulunuyor.

Batı Şeria ve Gazze'deki BM insani yardım operasyonu eski yöneticilerinden Jamie McGoldrick, bu tasarıların uygulanması kötü şartlar altında yaşamını sürdüren Filistinliler için büyük sıkıntılara neden olacağını vurguladı.

UNRWA'nın Gazze'de kurduğu mülteci kamplarında kalan 30 yaşındaki Filistinli Sami Abu Darweesh de UNRWA'nın bölgedeki rolünün önemine dikkati çekerek "Tüm dünya bizi terk etti. Hayatta kalmak için UNRWA'dan aldığımız yardımlardan başka hiçbir şeyimiz yok. Eğer o da kesilirse ne yapacağız?" ifadelerini kullandı.

İsrail'in, UNRWA'nın Gazze ya da Batı Şeria'daki faaliyetlerini ne şekilde ele alacağı, faaliyetleri komple yasaklayıp yasaklamayacağı henüz net olarak bilinmiyor.

İsrail'in Balata Mülteci Kampı'na yönelik baskınında 1 Filistinli öldü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria'da Nablus şehrinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na İsrail askerlerinin baskın düzenlediği aktarıldı.

Açıklamada, baskın sırasında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Muhammed Amir'in (18) yaşamını yitirdiği, 4'ü ağır 9 Filistinlinin yaralandığı ve hastaneye nakledildikleri belirtildi.

Görgü tanıkları, İsrail askeri araçlarının insansız hava araçları eşliğinde Balata Mülteci Kampı da dahil olmak üzere Nablus'un doğusuna girdiğini ve bazı binalara keskin nişancılar yerleştirildiğini aktardı.

Ayrıca tanıklar, Balata Mülteci Kampı'nda çatışma ve patlama sesleri duyduklarını belirtti. İsrail askerleri kamptaki Filistinlilere karşı yoğun bir şekilde gerçek mermi kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 836 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze'nin birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 23 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nden bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, kentin doğusunda yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir depoyu hedef alması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, birçok kişinin yaralandığını söyledi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait bir keşif uçağı Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide'nin güneyinde yer alan Et-Teabin bölgesinde bir aracı vurdu. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazze'nin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan Eş-Şem'a Camisi çevresine düzenlenen İsrail saldırısında 3 çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şucaiye Mahallesi'nde Filistinlilerin toplu halde bulunduğu bir alana düzenlediği bombalı saldırıda 4'ü çocuk, 1'i kadın 7 Filistinli hayatını kaybetti, pek çok kişi de yaralandı.

Sağlık yetkililerinin aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'nin kapısı yakınında toplanan sivilleri hedef aldı. Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait bir İHA, Gazze kentinin batısındaki En-Nasr Caddesi'nde bir fırın yakınında toplanan kalabalığı hedef aldı. Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Es-Sabra Mahallesi'nde Filistinlilerin toplu halde bulunduğu bir alana düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri yok ederek 40 bin kişiyi sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıyor

Gazze’deki Filistin hükümeti, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki hastaneleri sistematik olarak yok ettiğini ve yaklaşık 40 bin Filistinliyi sağlık hizmetinden mahrum bıraktığını açıkladı.

Hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu saldırıların sistematik tehcir ve soykırım politikası kapsamında yapıldığı belirtilerek, "İşgal ordusu, Gazze'nin kuzeyinde hastanelere ve sağlık ekiplerine yönelik çirkin suçlarını ve keyfi saldırılarını tehlikeli ve sistematik bir şekilde sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun kısa süre önce Kemal Advan Hastanesi'ni tamamen yok ettiği ve hastane müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'nin alıkonulduğu kaydedilen açıklamada, Safiyye'nin fiziksel ve psikolojik sorguya maruz kaldığı ve bunun "tam anlamıyla bir savaş suçu" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Endonezya ve El-Avde hastanelerine yönelik İsrail tehditlerinin artmakta olduğu ve bu durumun, Gazze'deki sağlık altyapısını yok etmeyi amaçlayan sistematik bir politikayı yansıttığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in politikalarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaklaşık 40 bin Filistinliyi sağlık hizmetinden mahrum bıraktığı aktarıldı.

Basın ofisi, bu uygulamaların İsrail hükümeti tarafından açıkça kabul edilen, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri tehcir etmeyi amaçlayan "Generallerin Planı" olarak nitelenen bir etnik temizlik planının parçası olduğunu belirtti.

Gazze Hükümeti Basın Ofisi, İsrail hükümetini, ABD'yi ve iş birliği yapan diğer ülkeleri bu saldırgan politikaların sonuçlarından tamamen sorumlu tuttu.

Açıklamada, uluslararası topluma, BM’ye, Dünya Sağlık Örgütü’ne ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne "bu suçları kınamaya, durdurmaya ve hastanelerin yeniden inşası için somut adımlar atmaya" yönelik acil çağrı yapıldı.

Ayrıca, bu ihlalleri soruşturmak ve İsrail’i uluslararası mahkemelerde yargılamak için bağımsız bir uluslararası soruşturma açılması talep edildi.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre son 8 ay içinde Gazze Şeridi’ndeki en az 27 hastane ve 12 sağlık tesisine yönelik 136'dan fazla İsrail saldırısı kaydedildi.

İsrail askerleri, 27 Aralık’ta da Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi’ni basarak Hastane Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi alıkoymuştu. İsrail askerleri tarafından basılarak boşaltılan hastanenin birçok bölümü ateşe verilmişti.

Kemal Advan’dan refakatçılarıyla zorla tahliye edilen hasta ve yaralılar, Filistinli sığınmacılarla birlikte İsrail bombardımanlarında ağır hasar gördüğünden sağlık hizmetleri için elverişsiz durumdaki Endonezya Hastanesi’ne sığınmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da 29 Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 28 Aralık'ta hastaları Kemal Advan Hastanesinden zorla tahliye etmeden önce Endonezya Hastanesinin altyapısını tahrip ettiğini duyurmuştu.