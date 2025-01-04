Güneşli ancak soğuk havaların etkili olduğu Van’da, tahminlere göre beklenen kar yağışı yağın gerçekleşecek.

Bugünü az bulutlu geçirecek olan Van’da yarın ve pazartesi günü ise kar yağışı etkili olacak. Meteorolojik tahminlere göre Van’da kar yağışı Salı gününden itibaren yine kenti terk edecek.

İşte meteorolojik tahminlere göre yarın ve pazartesi günü Van’da beklenen hava durumu:

İpekyolu:

05.01.2025 Pazar: Kar yağışlı

06.01.2025 Pazartesi: Kar yağışlı

Edremit:

05.01.2025 Pazar: Kar yağışlı

06.01.2025 Pazartesi: Kar yağışlı

Tuşba:

05.01.2025 Pazar: Kar yağışlı

06.01.2025 Pazartesi: Kar yağışlı

Bahçesaray:

05.01.2025 Pazar: Kar yağışlı

06.01.2025 Pazartesi: Kar yağışlı

Başkale:

05.01.2025 Pazar: Kar yağışlı

06.01.2025 Pazartesi: Kar yağışlı

Çaldıran:

05.01.2025 Pazar: Kar yağışlı

06.01.2025 Pazartesi: Kar yağışlı

Çatak:

05.01.2025 Pazar: Kar yağışlı

06.01.2025 Pazartesi: Kar yağışlı

Erciş:

05.01.2025 Pazar: Kar yağışlı

06.01.2025 Pazartesi: Kar yağışlı

Gevaş:

05.01.2025 Pazar: Kar yağışlı

06.01.2025 Pazartesi: Kar yağışlı

Gürpınar:

05.01.2025 Pazar: Kar yağışlı

06.01.2025 Pazartesi: Kar yağışlı

Muradiye:

05.01.2025 Pazar: Kar yağışlı

06.01.2025 Pazartesi: Kar yağışlı

Özalp:

05.01.2025 Pazar: Kar yağışlı

06.01.2025 Pazartesi: Kar yağışlı

Saray:

05.01.2025 Pazar: Kar yağışlı

06.01.2025 Pazartesi: Kar yağışlı