Güneşli ancak soğuk havaların etkili olduğu Van’da, tahminlere göre beklenen kar yağışı yağın gerçekleşecek.
Bugünü az bulutlu geçirecek olan Van’da yarın ve pazartesi günü ise kar yağışı etkili olacak. Meteorolojik tahminlere göre Van’da kar yağışı Salı gününden itibaren yine kenti terk edecek.
İşte meteorolojik tahminlere göre yarın ve pazartesi günü Van’da beklenen hava durumu:
İpekyolu:
05.01.2025 Pazar: Kar yağışlı
06.01.2025 Pazartesi: Kar yağışlı
Edremit:
05.01.2025 Pazar: Kar yağışlı
06.01.2025 Pazartesi: Kar yağışlı
Tuşba:
05.01.2025 Pazar: Kar yağışlı
06.01.2025 Pazartesi: Kar yağışlı
Bahçesaray:
05.01.2025 Pazar: Kar yağışlı
06.01.2025 Pazartesi: Kar yağışlı
Başkale:
05.01.2025 Pazar: Kar yağışlı
06.01.2025 Pazartesi: Kar yağışlı
Çaldıran:
05.01.2025 Pazar: Kar yağışlı
06.01.2025 Pazartesi: Kar yağışlı
Çatak:
05.01.2025 Pazar: Kar yağışlı
06.01.2025 Pazartesi: Kar yağışlı
Erciş:
05.01.2025 Pazar: Kar yağışlı
06.01.2025 Pazartesi: Kar yağışlı
Gevaş:
05.01.2025 Pazar: Kar yağışlı
06.01.2025 Pazartesi: Kar yağışlı
Gürpınar:
05.01.2025 Pazar: Kar yağışlı
06.01.2025 Pazartesi: Kar yağışlı
Muradiye:
05.01.2025 Pazar: Kar yağışlı
06.01.2025 Pazartesi: Kar yağışlı
Özalp:
05.01.2025 Pazar: Kar yağışlı
06.01.2025 Pazartesi: Kar yağışlı
Saray:
05.01.2025 Pazar: Kar yağışlı
06.01.2025 Pazartesi: Kar yağışlı