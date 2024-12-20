Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 441 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 77 kişinin hayatını kaybettiği, 174 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 206'ya, yaralı sayısının da 107 bin 512'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Eş-Şati Mülteci Kampı'nda su sırası bekleyen bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Saldırıda, en az 10 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli yaşamını yitirdi

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze’nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde "Ebu Şeneb", "Kiyyali" ve "el-Levh ailelerine ait evleri hedef aldı, üç aileden 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre de İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) Gazze Şeridi'nin güneyinde iki motosikleti hedef alması sonucu 3 kişi öldü.

İsrail ordusunun, Gazze kent merkezi ile Refah kentinde düzenlediği iki ayrı saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ayrıca İsrail'in İHA'yla Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde düzenlediği saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.