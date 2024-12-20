Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta Pazar günü 17. Hafta heyecanı yaşanacak. Çekişmeli geçen maçların ardından ilk devrenin son maçları oynanacak.
Takımlar devre arasına moralli girmek için 3 puan hesapları yaparken, Artı Değer Van Spor FK deplasmanda Karaman Futbol Kulübü ile karşılaşacak.
Ligin ilk devresinde, özellikle iç sahada istediği sonuçları alamayan Artı Değer Van Spor FK, kazanarak araya girmek istiyor.
HAFTANIN PROGRAMI
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta haftanın programı şu şekilde;
22.12.2024 14:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Ankara Demirspor
22.12.2024 14:00 Turkısh Oıl Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Çimentaş Elazığspor
22.12.2024 14:00 Belediye Derince Spor - Nazilli Spor A.Ş.
22.12.2024 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Menemen Futbol Kulübü
22.12.2024 14:00 Karaman Futbol Kulübü - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü
22.12.2024 14:00 Somaspor - Giresunspor
22.12.2024 14:00 Serik Belediyespor - Merkür Jet Erbaaspor
22.12.2024 14:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Motolux 68 Aksarayspor
22.12.2024 14:00 Bucaspor 1928 - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK