Sarı-lacivertli ekip ile siyah-beyazlı takım arasında son 10 sezondaki 21 lig, 3 Türkiye Kupası müsabakasında hakemler, 19 kez kırmızı kartına başvururken 137 sarı kart gösterdi.

Beşiktaş daha "hırçın

"Rekabetteki son 24 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "agresif" görüntü ortaya koydu.

Siyah-beyazlı futbolculara, bu maçlarda 12'si kırmızı, 69'u sarı, 81 kart gösterildi.

İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan derbi maçta da siyah-beyazlılar, Orkun Kökçü'nün 26. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesiyle 10 kişi kaldı. Aynı maçta Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sarı kartla cezalandırılırken Fenerbahçe'de ise Nelson Semedo, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran ve İsmail Yüksek, sarı kart gören futbolcular oldu.

Fenerbahçe'ye 7 kırmızı, 68 sarı kart

Fenerbahçeli futbolculara, Beşiktaş ile oynanan son 10 sezondaki 24 derbide 75 kart çıktı.

Hakemler bu müsabakalarda sarı-lacivertli futbolculara 7 kırmızı, 68 de sarı kart gösterdi.

Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 11 müsabakayı da 11 kişi tamamladı.

Sarı-lacivertlilerin siyah-beyazlılar karşısında müsabakayı 10 kişi tamamladığı son karşılaşma, 2019-20 sezonunun ikinci yarısında oynandı.

Pandemi sebebiyle liglere ara verilirken iki takım, 19 Temmuz 2020'de Beşiktaş'ın sahasında karşılaşmış, maçın 25. dakikasında Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Vedat Muriqi, direkt kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.