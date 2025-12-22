Trendyol 1. Lig’de 20, 21 ve 22. haftalarda oynanacak müsabakaların programı belli oldu. TFF’nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftaların programı şu şekilde:
20. hafta
9 Ocak Cuma
14.30 Vanspor FK - Boluspor
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Çorum FK
10 Ocak Cumartesi
13.30 Serikspor - İstanbulspor
16.00 Adana Demirspor - Esenler Erokspor
19.00 Sakaryaspor - Bandırmaspor
11 Ocak Pazar
13.30 Ankara Keçiörengücü - Hatayspor
13.30 Sarıyer - Iğdır FK
16.00 Sivasspor - Erzurumspor FK
19.00 Pendikspor - Bodrum FK
12 Ocak Pazartesi
20.00 Manisa FK - Ümraniyespor
21. hafta
16 Ocak Cuma
20.00 Çorum FK - Adana Demirspor
17 Ocak Cumartesi
13.30 Hatayspor - Manisa FK
13.30 Bandırmaspor - Pendikspor
19.00 Esenler Erokspor - Vanspor FK
18 Ocak Pazar
13.30 Erzurumspor FK - Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Boluspor - Sarıyer
19.00 Ümraniyespor - Serikspor
19 Ocak Pazartesi
14.30 Iğdır FK - Sakaryaspor
17.00 İstanbulspor - Ankara Keçiörengücü
20.00 Bodrum FK - Sivasspor
22. hafta
23 Ocak Cuma
20.00 Adana Demirspor - Bandırmaspor
24 Ocak Cumartesi
13.30 Serikspor - Esenler Erokspor
13.30 Ankara Keçiörengücü - Boluspor
16.00 Vanspor FK - Iğdır FK
19.00 Pendikspor - Erzurumspor FK
25 Ocak Pazar
13.30 Hatayspor - Ümraniyespor
13.30 Sarıyer - Çorum FK
16.00 Sivasspor - Amed Sportif Faaliyetler
19.00 Manisa FK - İstanbulspor
26 Ocak Pazartesi
20.00 Sakaryaspor - Bodrum FK