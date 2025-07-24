Sistematik şekilde yürütülen aç bırakma politikası nedeniyle Gazze'de büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Gazze Şeridi’ndeki gazetecilerden Fransız Haber Ajansı (AFP) serbest foto muhabiri Beşar Taleb (ortada), kentteki açlık ve gıda krizine dikkat çekti.

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Taleb, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Artık haber yapacak gücüm kalmadı. Vücudum zayıf düştü, yürüyemez hale geldim.” ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki gazeteci, ağabeyinin de şiddetli açlık nedeniyle bayıldığını belirtti. AFP, Gazze'de kalan çalışanlarını açlıktan ölme riski nedeniyle tahliye edeceğini bildirmişti.