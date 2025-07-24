Van Otlu Peynirinin fiyatındaki artıştan dolayı hem üretici hem de tüketicide memnuniyetsizlik söz konusu. Köylerde besicilik yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar peynirin fiyatının uygun olduğunu söylerken, tüketicilere göre ise fiyatlar oldukça yüksek.

Asırlardır sofraları süsleyen Van otlu peynirinin fiyatı, 2025 yazında geçen yıla göre artış gösterdi.

Bahar aylarında meşakkatle hazırlanan Van otlu peyniri, yaz aylarında taze olarak satışa sunuluyor. Ardından toprağa gömülerek olgunlaştırılıyor ve kış aylarında küplerden çıkarılarak tüketiliyor. Her yıl peynir fiyatlarında artış yaşanıyor. Bu yıl da peynir fiyatları artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl kilogram fiyatı 250 TL civarında olan peynir, bu yaz döneminde 400 ila 500 TL arasında satışa sunuluyor.

Tarihi Peynirciler Çarşısı esnafı konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“TAZE PEYNİR FİYATI 500 TL’Yİ BULDU”

Van Peynirciler Çarşısı esnaflarından Hazar Keremoğlu, “Peynirciler çarşısının en eski esnaflarındanım. İşimiz dededen kalmadır. 1932 yılından bu yana peynircilik yapıyoruz. Ben de yaklaşık 38 yıldır bu işin içindeyim, yani çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Taze peynirin fiyatı 400 TL’den başlıyor, 450 TL hatta eskime durumuna göre 500 TL’ye kadar çıkıyor. Geçtiğimiz yıl fiyatlar 200 ila 250 TL arasında değişiyordu.” dedi.

“SATIŞLARDA AZALMA VAR”

Esnaf Keremoğlu, “Peynir fiyatlarının yüksek olmasının nedeni kuraklık, yeterli süt elde edilememesi ve son zamanlarda hayvanlarda çıkan şap hastalığı. Yeterli seviyede üretim olmayınca fiyatlar da arttı. Bize çok az miktarda peynir geliyor. Bazen biz köylere gidip peynir getiriyoruz, bazen de üreticiler bize getiriyor. Şu an eski peynir de 500 TL civarında satılıyor. Şimdi taze peynir, eski peynir fiyatına satılır oldu. Vatandaşlar bu fiyatlara tepki gösteriyor ve yüksek buluyor” sözlerine yer verdi.

“ESKİDİKÇE FİYAT ARTIYOR”

Peynirci esnafı Atilla Emrah, “Yeni peynirin kilosu 300 TL’den satılmaya başlandı. Ancak bir aylık taze peynirin fiyatı 400 ila 450 TL arasında. Yani eskidikçe fiyatı artıyor. Geçtiğimiz yıl taze peynir 250 TL idi. Otlu peynirimize dışarıdan da çok talep oluyor. Sosyal medya aracılığıyla dışarıya satış yapıyoruz.” dedi.

“KUYUMCUYA MI GELDİK? DİYEREK SİTEM EDENLER OLUYOR”

Esnaf Muammer Ayık ise; “9 yıldır bu işi yapıyorum ama bu baba mesleği, babam 30 yıldır yapıyordu. İlk çıkan peynir 300 TL iken şimdi 400-450 TL arasında kalitesine göre değişiyor. Eski peynir de 450 ila 500 TL arasında. Geçtiğimiz sezon yeni peynir 250 TL idi. Vatandaşlar peynir fiyatını yüksek buluyor. ‘Kuyumcuya mı geldik, peynire mi?’ diyenler oluyor.” ifadelerini kullandı.

“MALİYETLERDEN DOLAYI FİYAT YÜKSEK”

17 yıldır bu işle uğraştığını söyleyen esnaf Yasin Ayık da; “Peynirleri köyden alıyoruz. Köyleri dolaşarak kalitesine bakıp getiriyoruz. Norduz ve Özalp peyniri çok ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıl kilogram fiyatı 250 TL civarındaydı, bu yıl 400-450 TL civarında. Maliyetler yüksek, süt üretimi ise geçtiğimiz yıllara göre daha az. Haliyle fiyat da yüksek oluyor. Dışarıdan talepte bulunan vatandaşlar da çok. Kargo ile farklı şehirlere gönderiyoruz.” dedi.