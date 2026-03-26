Geçtiğimiz sezon Van Spor’da teknik sorumlu olarak görev yapan ve takımı Trendyol 1. Lig’e taşıyan isimlerden biri olan Murat Yıldırım, sezon başında Van temsilcisiyle yollarını ayırdıktan sonra bir süre takım çalıştırmamıştı. Yıldırım, 2026 Şubat ayı başında Malatya Yeşilyurt Spor ile anlaşarak 20. hafta itibarıyla göreve başladı.

KÜME HATTINDAN PLAY-OFF POTASINA

Teknik Sorumlu Murat Yıldırım göreve geldiğinde Malatya temsilcisi 19 puanla 12. sırada yer alıyordu. Takımın başına geçtikten sonra kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan Yıldırım, oynanan 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde edilmesinin mimarı oldu.

Bu süreçte Malatya Yeşilyurt Spor; ilk maçını 1-0, ikinci maçını 4-1, ardından sırasıyla 1-0, 2-1, 2-1, 1-1 ve 3-2’lik skorlarla tamamladı. Toplamda 14 gol atan ekip, kalesinde ise sadece 6 gol gördü.

Alınan başarılı sonuçlarla birlikte Malatya Yeşilyurt Spor, 12. sıradan 6. sıraya kadar yükselerek play-off hattının kapısına dayandı.

PUAN FARKI HIZLA ERİDİ

Yıldırım göreve geldiğinde Malatya Yeşilyurt Spor’un liderle arasındaki puan farkı 24, ikinci sıradaki takımla ise 12 puandı. Ancak üst üste gelen galibiyetlerle bu fark azaldı. Güncel durumda liderle puan farkı 12’ye, ikinci sırayla olan takımla da puan farkı 3 puana kadar düştü. Ayrıca takımın averajı da eksi 4’ten artı 4’e yükselerek önemli bir gelişim gösterdi.

VANSPOR’DA DA BAŞARILI BİR GRAFİK ORTAYA KOYMUŞTU

2024-2025 sezonunda Vanspor’un başında önemli bir başarıya imza atan Murat Yıldırım, kentin 25 yıllık 1. Lig hasretinin sona ermesinde önemli rol oynamıştı. Sezon içerisinde göreve gelen Yıldırım, üst üste aldığı galibiyetlerle takımı play-off şampiyonu yaparak bir üst lige taşımış ve Van’da büyük bir sevinç yaşatmıştı.

HEDEF 2. LİG

Ligin bitimine 4 hafta kala çıkışını sürdüren Malatya Yeşilyurt Spor, 2. Lig hedefi doğrultusunda umutlarını artırdı. Vanlı teknik adamın kısa sürede yakaladığı bu başarı takdirle karşılandı.

27.hafta karşılaşmasına çıkmaya hazırlanan Murat Yıldırım ve öğrencileri, kalan maçlarda da aynı performansı sürdürerek sezonu en iyi noktada tamamlamayı hedefliyor.