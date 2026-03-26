Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Tuşba ilçesindeki Yumrutepe’de bulunan, imarsız ve fiili durumu işgalli olan taşınmaz açık teklif usulü ile satılacak.

Satış ile ilgili yayımlanan ilanda, Tuşba ilçesindeki taşınmazın Yumrutepe (İskele) Mahallesi’nde yer aldığı belirtildi.

İHALE TARİHİ VE SAATİ NE ZAMAN?

Van’ın Tuşba ilçesinde satışı gerçekleştirilecek taşınmaz için ihale 30 Nisan Perşembe günü saat 11.30’da yapılacak.

İHALENİN YAPILACAĞI YER

Hazineye ait taşınmazın ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre, Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Erenkent Mahallesi, Yeni TOKİ 1. Cadde No:18, Edremit/Van) toplanacak komisyon huzurunda yapılacak.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

-Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge,

-Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir belge,

-Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyan (örneği idareden temin edilebilir),

-İhale ile ilgili şartnameler, mesai saatleri içerisinde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilir,

-Satılacak taşınmazlar için ihale bedeli talep edilmesi halinde peşin ödenebileceği gibi; 4706 sayılı Kanun’un 4916 sayılı Kanun’la değişik 5’inci maddesi ve ilgili tebliğ hükümlerine göre taksitlendirilebilir. Bu durumda bedelin ¼’ü peşin, kalan kısmı ise en fazla 2 yıl içinde, kanuni faiz uygulanarak eşit taksitlerle ödenebilir. Ayrıca satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır,

-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idare ve komisyon sorumlu değildir.

Ayrıca ihale ile ilgili detaylı bilgiler http://www.ilan.gov.tr ve https://van.csb.gov.tr adreslerinden öğrenilebilir.