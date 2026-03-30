Uygulanan yeni cezalarla trafikte yaşanan sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ancak bazı vatandaşlar, cezalara ilişkin "mağdur" olduklarını belirterek şikayette bulunmaya başladı.

Bu kapsamda da AK Partili milletvekillerine şikayet yağdı.

KABİNE TOPLANTISINDA GÜNDEME GELDİ

Şikayetlerin artmasının ardından geçtiğimiz hafta yapılan kabine toplantısında konu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne geldi.

CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yönetmeliğin yeni mağduriyetlere yol açmayacak şekilde düzenlenmesi talimatını verdi.

AY SONUNA KADAR HAZIRLANACAK

Türkiye gazetesinin haberine göre; yönetmeliğin, nisan ayı sonuna kadar hazırlanacağı öğrenildi.

İKİ FARLI GÖRÜŞ HAKİM

AK Parti cephesinde ise bazıları cezaları caydırıcı bulurken, bazıları ise ağır olduğunu düşünüyor.

CEZALARDA ÖNE ÇIKANLAR

Kırmızı ışık ve hız cezası kademeli arttıkça daha yüksek tutar ve hatta ehliyet iptaline kadar varabilen yaptırımlar uygulanabiliyor.

Alkollü/uyuşturucu araç kullanma cezaları ciddi şekilde yükseldi (sürücü belgesi iptali veya uzun süre el koyma gibi ek yaptırımlar da var).

Kaçma / dur ikazına uymama gibi ihlallerde çok yüksek para cezaları ve ek yaptırımlar öngörülüyor.

Bazı cihazlarla ilgili ağır cezalar (radar dedektör, takograf vb.) getirildi.

YENİ TRAFİK CEZALARI – SUÇ VE CEZA TUTARLARI

Plaka ve tescille ilgili ihlaller

Yönetmelikte belirtilen plaka takmama – 4.000 TL

Plakayı okunamaz hâle getirme – 140.000 TL (30 gün trafikten men)

Bir yıl içinde ikinci aynı ihlal – 280.000 TL (60 gün trafikten men)

Tescilli aracı plakasız kullanma – 46.000 TL (30 gün belge geri alma)

Aynı ihlalin ikinci kez tekrarı – 140.000 TL (60 gün belge geri alma)

Başka aracın plakası/ sahte plaka kullanma – 140.000 TL (30 gün belge geri alma)

Aynı ihlalin tekrarında – 280.000 TL (60 gün belge geri alma)

Sürücü belgesi olmadan araç kullanma

Sürücü belgesi yokken araç kullanma – 40.000 TL

Geçici/tedbiren geri alınmış belgeyle araç kullanma – 200.000 TL

Belgesi iptal edilmiş halde araç kullanma – 200.000 TL

Trafik kurallarına uymama (genel maddeler)

Bu maddede araçların belli kurallara uymaması hâlinde uygulanacak ceza tutarları:

Bazı temel kural ihlalleri – 5.000 TL

Diğer kurallara uymama – 10.000 TL

Bazı daha ağır ihlaller – 20.000 TL

Trafiğin akışını tehlikeye sokma vb. – 90.000 TL

Diğer ağır kural ihlalleri – 180.000 TL

Kırmızı ışık ve trafik işaretine uymama

Kural ihlallerinde idari para cezası – 3.000 TL / 5.000 TL / 1.000 TL gibi (maddenin farklı bentlerine göre)

• Kırmızı ışık ihlallerinde tekrar sayısına göre artan cezalar:

Uyuşturucu/uyuşturucu testi reddi

Uyuşturucu tespit edilen sürücü – 150.000 TL ve sürücü belgesi iptali

Takograf/teknik cihaz ihlalleri (yük ve kayıt zorunlulukları)

Cihaz bulundurmama/ uygunsuzluk – 1.000 TL / 75.000 TL / 46.000 TL gibi çeşitli tutarlar

Bir yıl içinde tekrar eden ihlallerde cezalar 150.000 TL ve 370.000 TL’ye kadar çıkabiliyor

Hız sınırı aşımı (yerleşim yeri içinde) 2.000 – 30.000

Aşım derecesine göre (6–10 km/s → 2.000, 66+ km/s → 30.000)

“Dur” işaretine uymama / kaçma 200.000

Ehliyet 60 gün geri alınır, araç trafikten menedilir

Kırmızı ışık ihlali (ilk) 5.000

Her tekrarında artan cezalar var

0,50 promil üzeri alkollü araç kullanma (ilk) 25.000 Ehliyet geçici geri alınır

Alkol – 2. ihlal 50.000

Alkol – 3. ve sonrası 150.000

Alkol/uyuşturucu testi reddi 150.000 Sürücü belgesi 5 yıl geri alınır

Uyuşturucu/uyarıcı maddede araç kullanma 150.000 Sürücü belgesi iptali

Seyir hâlinde cep telefonu kullanma (ilk) 5.000

Cep telefonu – 2. ihlal 10.000

Cep telefonu – 3. ve sonrası 20.000 Ehliyet geri alınabilir

Ambulans/üstün araçlara yol vermeme 46.000 Ehliyet 30 gün el konulabilir

Trafiği kasıtlı engelleme / makas + drift 90.000 Ehliyet 60 gün geri alınır

Araç takip ederek saldırı 180.000 Ehliyet 60 gün geri alınır

Ehliyetsiz araç kullanma 40.000

Ehliyeti iptal edilmiş halde araç kullanma 200.000

Plakayı tahrif etme / sahte plaka kullanma 140.000 Araç 30 gün trafikten men

Plakayı gizleme / okunamaz kılma (2.) 280.000 Araç 60 gün trafikten men

Araç plakasız kullanma 46.000 Ehliyet 30 gün geri alınır

Takograf / radar uyarı cihazı bulundurma 185.000 Cihazlara el konur

Radar/tanıma cihazı imal & ithal eden 370.000