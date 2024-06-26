EURO 2024'ün Kritik Maçı: Türkiye ve Çekya Kozlarını Paylaşıyor

HAMBURG - EURO 2024 F Grubu'nda yer alan Türkiye ve Çekya, kritik maçta karşı karşıya geliyor. Milli takımlar, bir üst tura yükselmek için sahaya çıkacak.

F Grubu'ndaki son maçlarında, Gürcistan'ı yenen Türkiye, Portekiz'e kaybetti. Üst tura yükselmek için mutlaka kazanması gereken Ay-Yıldızlılar, Çekya karşısında işi zor görünüyor. Diğer tarafta, grubundaki iki maçını da kazanan Çekya, son maçta Türkiye'yi yenerek doğrudan çeyrek finale yükselmek istiyor.

Kritik maç saat 22.00'de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Türkiye'nin ilk 11'i; Altay, Mert Müldür, Kaan, Merih, Ferdi, İsmail, Hakan, Barış Alper, Yusuf, Kerem, Kenan şeklinde. Çekya ise; Stanek, Holeš, Hranáč, Krejčí, Coufal, Souček, Barák, Provod, Douděra, Hložek, Chytil kadrosuyla sahaya çıkacak.

Türkiye ve Çekya, daha önce 11 kez karşılaştı. Bu maçlarda Türkiye 5, Çekya 5 galibiyet elde etti. Kritik maçın ardından bir takım, EURO 2024'ün çeyrek finaline yükselecek.