Serik Spor Futbol A.Ş. ile İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 34. hafta maçında bugün karşılaşacak. Serik İsmail Oğan Stadı’nda oynanacak mücadele saat 14.30’da başlayacak.

Maçın başlamasına dakikalar kala her iki takımın da sahaya çıkacağı 11’leri belli oldu.

Ev sahibi ekip sahaya; Baha Karakaya, Aleksandr Martynov, Alan Isidro Montes Castro, Cengiz Demir, Bilal Ceylan, Burak Asan, Michal Jan Nalepa, Sami Gökhan Altıparmak, Jetmir Topalli, Ilya Sadygov ve Selim Dilli ilk 11’i ile çıkacak.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise mücadeleye; Muhammed Alperen Uysal, Erdi Dikmen, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Sabahattin Destici, Batuhan İşçiler, Erdem Seçgin, Jefferson Nogueira Junior, Santeri Wainö Emil Hostikka, Bekir Can Kara, Kenneth Obinna Mamah ve Ivan Cedric Bikoue Embolo ilk 11’i ile başlayacak.