Bu yıl 25-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 4. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali kapsamında, Van’ın tarihi ve doğal güzelliklerini görüntülemek amacıyla fotoğraf yarışması yapılacak.

Van Valiliği himayelerinde; Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) ve Van Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek olan “Akdamar Adası Badem Çiçeği Foto Safari”, doğa ve fotoğraf tutkunlarını Akdamar’ın eşsiz güzelliklerinde buluşturacak.

Her yıl nisan ayının ortalarında, Van’ın en önemli turistik noktalarından biri olan Akdamar Adası, badem çiçeklerinin açmasıyla adeta renk cümbüşüne bürünüyor. Görüntüsüyle yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakan adada, festival kapsamında fotoğraf yarışması da gerçekleştirilecek.

YARIŞMA ÖDÜLLÜ OLACAK

Para ödülünün verileceği yarışmada, fotoğrafseverler çektikleri en iyi karelerle katılım sağlayarak hem Van’ın tanıtımına katkı sunacak hem de ödül kazanma şansı elde edecek.

Yarışmada 1.’ye 40 bin TL, 2.’ye 30 bin TL ve 3.’ye ise 20 bin TL ödül verilecek. 3 adet mansiyon ödülü olarak 5 bin TL, 10 adet sergileme ödülü olarak 3 bin TL ve 3 sosyal medya (Instagram) ödülü olarak da yine 3 bin TL ödül, yarışmacıları bekliyor olacak.

Yarışma, 13-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Dereceye giren eserlerin sahiplerine; ilk üç ödülün yanı sıra mansiyon, sergileme ve sosyal medya kategorilerinde de ödüller verilecek. Daha önce 24-25-26 Nisan olarak açıklanan yarışma tarihleri, yapılan güncellemeyle 13-26 Nisan olarak değiştirildi.

“TARİH ARALIĞI GENİŞLETİLDİ”

Konuya ilişkin Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Gelen yoğun talep üzerine ve badem çiçeklerinin en güzel dönemini yakalayarak daha fazla katılım sağlanabilmesi amacıyla, daha önce 24-25-26 Nisan 2026 olarak duyurulan foto safari etkinliğimizin tarih aralığı genişletilmiştir. Bu düzenleme ile katılımcılarımız, Akdamar’ın en etkileyici anlarını daha geniş bir zaman diliminde fotoğraflayarak yarışmaya daha güçlü karelerle katılma fırsatı bulacaktır.” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi; “Ayrıca daha önce Grand Deniz Tesisleri ve Akdamar İskelesi olarak belirlenen safari kayıt yeri, Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Tüm fotoğraf severleri, Van Gölü’nün ortasında bulunan bu doğa harikasını fotoğraflamaya ve doğa ile iç içe bir deneyim yaşamaya davet ediyoruz.”