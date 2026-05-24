Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında, belediyeler tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetleri 27 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’dan başlayarak 30 Mayıs Cumartesi günü saat 24.00’a kadar ücretsiz olacak.

Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi de bayram boyunca vatandaşların ulaşımda herhangi bir sorun yaşamaması için belediyeye ait otobüslerde ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine istinaden Van Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda uygulanacak ücretsiz ulaşım hizmeti sayesinde vatandaşlar, bayram ziyaretlerini daha rahat ve konforlu bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Ücretsiz ulaşım uygulaması, bayram süresince kent geneli ve ilçelere hizmet veren belediye otobüslerinde geçerli olacak.