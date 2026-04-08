Lütfen sesimi duyun” dedi. Ayaz’ın annesi Bahar Tokyay ise oğlunun her geçen gün kaslarının daha da zayıfladığını belirterek, "Valilik onaylı başlattığımız kampanyamız 14 aydır devam ediyor ama hala yüzde 12 seviyesindeyiz. Ayaz yaşıtları gibi yürümek, koşmak ve okuluna gitmek istiyor" diye konuştu.

Tuşba ilçesi İstasyon Mahallesi’nde yaşayan Mustafa (32) ve Bahar Tokyay (29) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Polatoğlu Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Ayaz Tokyay’a, henüz 2 yaşındayken DMD teşhisi konuldu. Türkiye’de tedavisi bulunmayan hastalık için aile, valilik onaylı kampanya başlattı. 14 ayda, Ayaz'ın tedavisi için gerekli olan 3 milyon doların sadece yüzde 12’si toplanabildi.

YAŞITLARI GİBİ YÜRÜMEK İSTİYOR’

Bahar Tokyay, Ayaz’ın her geçen gün kaslarının daha da zayıfladığını belirterek, “Oğlum 9 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyor. Kampanyamız 14 aydır devam ediyor, ama hala yüzde 12 seviyesindeyiz. Ayaz yaşıtları gibi yürümek, koşmak istiyor. Bu yıl okuluna gidemedi. Artık benim desteğim olmadan ayağa bile kalkamıyor. Zaman geçtikçe kasları daha fazla zarar görüyor. Bir an önce tedaviye ulaşmamız gerekiyor" dedi.

'TEDAVİSİ İÇİN 3 MİLYON DOLARA İHTİYAÇ VAR'

Eşinin asgari ücretle çalıştığını ifade eden Tokyay, “Bu tedavi Dubai’de yapılıyor ve maliyeti 3 milyon dolar. Bir ailenin bunu karşılaması imkansız. Oğlum gibi binlerce çocuk var. Evlatlarımızı parasızlık yüzünden kaybetmek istemiyoruz. Tek dileğimiz bu ilacın Türkiye’ye de gelmesi” diyerek yetkililerden destek istedi.

‘LÜTFEN SESİMİ DUYUN'

Tedavi olmayı bekleyen Ayaz Tokyay da destek istediğini belirterek, “İyileştikten sonra okuyup doktor olmak istiyorum. Devletime hizmet etmek istiyorum. Lütfen sesimi duyun" ifadelerini kullandı.