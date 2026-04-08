ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

Anlaşma, Hürmüz Boğazı'nın tamamen trafiğe açılması şartına bağlı tutuldu.

Saldırılar sırasında Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği büyük ölçüde aksadı, petrol fiyatları yükseldi ve küresel piyasalarda belirsizlik arttı.

ALTININ ONSU SON ÜÇ HAFTANIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Orta Doğu'daki gerilimin kısa vadede azalması beklentisiyle güvenli liman varlıklarında kısmi gevşeme görülse de devam eden belirsizlikler ve doların küresel para birimleri karşısındaki zayıf seyri, kıymetli metallere olan ilgiyi korudu.

Spot piyasada önceki gün yüzde 1,2 yükselen altının ons fiyatı, ateşkes ilanının ardından bugün yüzde 3,1 artışla 4 bin 850 doların üzerine çıkarak son üç haftanın en yüksek seviyesini gördü.

ALTIN SAVAŞIN BAŞLANGICINDAN BU YANA YÜZDE 10 DEĞER KAYBETTİ

Doların küresel para birimleri karşısındaki zayıflaması, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü seyri destekleyen bir diğer unsur oldu.

Asya pay piyasalarında endeksler, yüzde 2'yi aşan kazançlar kaydetti.

Orta Doğu'da savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kaybeden altın, son günlerde ateşkes umutları ve küresel büyümedeki yavaşlama beklentileriyle toparlanma eğilimine girdi.

GÜMÜŞÜN ONS FİYATI 77 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Altındaki yükselişe paralel olarak gümüş fiyatlarında da sert artışlar görüldü.

Gümüşün ons fiyatı spot piyasada yüzde 5’ten fazla değer kazanarak 77 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

BITCOIN FİYATI 71 DOLARIN ÜSTÜNDE

Kripto para piyasalarında ise doların zayıflamasıyla birlikte karışık bir seyir izleniyor.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4,50 artışla 71 bin dolar seviyelerinde dengelendi.

Analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre, küresel kripto para piyasasının toplam değeri 24 saatte yüzde 4,11 artarak 2 trilyon 450 milyar dolara ulaştı.

TSİ 09.00 itibarıyla 71 bin 737 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kazancı yüzde 5 olarak kaydedildi.

Piyasa değerine göre ikinci sırada yer alan Ethereum ise yüzde 6’dan fazla değer kazanarak 2 bin 230 dolar seviyesine yükseldi.