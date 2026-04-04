Van Yüzüncü Yıl (YYÜ) Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Genel Jeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Azad Sağlam Selçuk, Van’da bu sabah saatlerinde meydana gelen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Tuşba ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Büyük bir deprem olasılığının düşük olduğunu söyleyen Sağlam Selçuk, deprem sonrası vatandaşların dışarıya çıktığını ancak bunun yapıların güvenli bulunmamasından kaynaklandığını söyledi.

“VAN YIKICI DEPREMLER YAŞAMIŞ BİR KENT”

Prof. Dr. Selçuk, üniversiteler ile AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bilgilendirme yaptığını, ancak binaların güvenilirliğini herkesin kendisinin sorgulaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Van, tarihsel süreçte birden fazla yıkıcı deprem yaşamış bir kent. Çok sayıda deprem meydana gelmiş olmasına rağmen yapı stoğunun yeterince güçlendirilmediği görülüyor. Bu deprem tetikleyici değil. Geçtiğimiz yıllarda da benzer durumlar yaşandı. Farklı faylar üzerinde daha büyük depremler olabilir, ancak bu fay üzerinde daha büyük bir deprem beklenmiyor. 5.2 büyüklüğünde, orta şiddette bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedildi; doğrultu atımlı bir deprem olması nedeniyle etkisi daha geniş hissedildi. AFAD’dan alınan bilgilere göre şu ana kadar herhangi bir hasar oluşmadı.”