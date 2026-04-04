Van güne depremle uyanırken, sarsıntı kentte paniğe sebep oldu. Bir anda ülke gündemine giren depremin ardından çok sayıda paylaşım yapılırken, spor kamuoyu da Van’ı unutmadı.

Başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere bazı spor kulüpleri de paylaşım yaparak Van’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

TFF’NİN MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi hesabından yaptığı paylaşımda; “Merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

TEMSİLCİMİZ MESAJ PAYLAŞTI

Depreme ilişkin olarak Van Spor FK resmi hesabından yapılan açıklamada; “Şehrimizde bu sabah meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasından dolayı büyük bir teselli duyduğumuzu belirtmek istiyoruz” diye kaydedildi.

TRABZONSPOR PAYLAŞIM YAPTI

Trabzonspor da yine resmi x hesabından Van paylaşımı yaparak; “Merkez üssü Van olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybı yaşanmamasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

ERZURUMSPOR: GEÇMİŞ OLSUN VAN

Trendyol 1. Lig’de Van Spor ile birlikte mücadele eden ve zirvenin sahibi olan Erzurumspor da Van depremi sonrası geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Mesajda; “Geçmiş olsun Van! Van’da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem hepimizi derinden üzmüştür. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmamasını temenni ediyoruz” diye kaydedildi.

IĞDIR FK’NIN VAN PAYLAŞIMI

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK’nın Van ile ilgili paylaşımında da; “Geçmiş olsun Van! Van’da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem hepimizi derinden üzmüştür. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmamasını temenni ediyoruz” denildi.

AMEDSPOR’DAN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI

Trendyol 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler ise yaptığı paylaşımında; “Geçmiş Olsun Van! Van merkezli meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmamış olmasının teselli kaynağı olduğu bu süreçte, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve güvenli günler diliyoruz” ifadelerine yer verildi.