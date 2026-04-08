Yaklaşık 10 yıldır Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sektöründe çalışan Vanlı Musa Aslan, tatil için ailesiyle birlikte bölgeye gelen İskoçyalı Leanne ile tanıştı. Bir süre devam eden arkadaşlıklarının ardından evlilik kararı alan çift, düğün merasimi için damadın memleketi Van'ı tercih etti.

İskoçya'dan Van'a gelen gelin ve ailesi, kentin tarihi ve kültürel dokusuna kısa sürede uyum sağladı. Van'daki bir düğün salonunda gerçekleştirilen merasimde, İskoç gelin yöresel kıyafetlerle davetlilerin ilgi odağı oldu. Van geleneklerine göre yapılan düğünde, yabancı gelin ve ailesinin halaylara eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu. Tören, davetlilerin tebrikleri ve takı merasiminin ardından sona erdi.

İHA muhabirine konuşan damat Musa Aslan, eşiyle Marmaris'te çalıştığı otelde tanıştıklarını belirtti. Damat Aslan, "Yaklaşık 10 senedir Marmaris'te çalışıyorum. Eşim ailesiyle beraber otele tatile gelmişti, orada tanıştık. Allah nasip etti, bu sene evlilik kararı aldık. Hiçbir zorluk yaşamadık; kendileri gelip ailemize alıştı. Van'ı, yemeklerimizi ve kültürümüzü çok sevdiler" dedi.