Van’ın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Akdamar Adası, badem çiçeklerinin oluşturduğu eşsiz manzarayla festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Van’da geleneksel hale gelen ve her yıl yoğun ilgi gören Badem Çiçeği Festivali, bu yıl da dolu programıyla dikkat çekiyor. Geçmiş yıllarda Akdamar Adası’nda gerçekleştirilen etkinlikler, bu yıl doğanın ve adanın korunması amacıyla Gevaş ilçesindeki Grand Deniz Tur Tesisleri’nde düzenlenecek.

“BAHAR VAN’DA BAŞKA GÜZEL”

“Bahar Van’da Başka Güzel” mottosuyla gerçekleştirilecek festival, 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

BİSİKLET TUTKUNLARI VAN GÖLÜ İÇİN PEDAL ÇEVİRECEK

Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri ise bisiklet turu olacak. 25 Nisan sabah saatlerinde başlayacak etkinlikte bisiklet severler, Eski Emniyet Kavşağı’ndan başlayarak Gevaş Grand Deniz Tur Tesisleri’ne kadar pedal çevirecek. Doğayla iç içe gerçekleşecek bu etkinlikte katılımcılar hem spor yapma hem de Van Gölü’nün eşsiz manzarasının tadını çıkarma fırsatı bulacak.

Festival kapsamında bisiklet etkinliğinin yanı sıra birçok farklı etkinlik de ziyaretçileri bekliyor olacak. Programda; Foto safari, Van Gölü’nde kano ve yelken gösterileri, halk oyunları, çocuklara yönelik oyunlar, müzik dinletileri, kültür ve sanat stantları yer alacak.