Hastanede göreve başlayan asistan doktorlarla birlikte yeni açılan dahiliye bölümünde hastaların vizitesini yapan Uzm. Dr. Ayvaz Yeler, daha sonra eğitim salonunda dosyaları inceleyerek genç doktorlarla durum değerlendirmesi yaptı. Genç doktorların tecrübe kazanmaları ve akademik kariyerlerini başarılı bir şekilde yürütmeleri için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çok önemli imkanlar sunduğunu vurgulayan Yeler, önümüzdeki günlerde de yeni asistan doktorları bünyelerine katacaklarını belirtti.

"Son 3 yılda 7 tane eğitim kliniği açmış bulunmaktayız"

Uzm. Dr. Ayvaz Yeler, hastane bünyesinde eğitim kliniklerinin her geçen gün artırıldığını belirterek, "Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak eğitim kliniklerini gün geçtikçe artırmaya devam ediyoruz. Yeni bir klinik olarak dahiliye kliniğini açmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. SBÜ olarak son 3 yılda 7 tane eğitim kliniği açmış bulunmaktayız.

Şu an için 2'si profesör, 7'si doçent, 6'sı doktor öğretim üyesi olmak üzere 17 hocamızı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak dahiliye bölümünü de eğitim kliniğine çevirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Uzm. Dr. Ayvaz Yeler, şöyle devam etti:

"Bu minvalde biz ilk TUS'ta açtığımız kadrolarda 3 asistan hekimle, 3 doçentimizle eğitim veriyoruz. Eğitim kliniklerinin artışı ile beraber MHRS problemi, muayene problemi ve yatan hasta problemini çözme amacındayız. Biz dahiliye klinik yaptıktan sonra da dahiliye servislerimizi iki katına çıkararak hem daha fazla hastaya bakma hem daha fazla hasta yatırma kapasitesi ile daha az sevk ve daha az dışarıya bağımlı olmayı hedefledik ve bunu başardık.

Bunun mutluluğunu yaşıyoruz."

Yeni açılan klinikte asistan hekimlerin aktif olarak görev aldığını belirten Yeler, "3 asistan hekimimiz ilk TUS'ta başladı. Bunların eğitimlerine, poliklinik hizmetlerinde daha çok uzmanlarımıza katkı sağlaması ve Van'ımıza daha çok hizmet etmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Asistan Dr. İrem Naz Kuru ise klinikte edindiği deneyimlere değinerek, "SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor olarak görev yapmaktayım. Adım İrem Naz. Buranın ilk asistanlarından biriyim. Toplamda üç kişi olarak başladık. Kliniğimiz yeni. Yeni olmasına rağmen çeşitli vakalar görmekteyiz. Burayı yazmadan önce klinik olarak asistan açığı olduğunu öğrendiğimde ilk sıraya tercih ettim. İlk sırada da geldi.

Yaklaşık 5. ayım. Şu anda çeşitli vakalar görmekteyiz. Daha önce intörnlüğümde de görmediğim hastaları burada görüyorum. Uzmanlarımız da, hocalarımız da detaylıca hepsini anlatıyorlar. Vizitlerimiz gayet eğitici geçmekte. Haftalık toplantılarımız olmakta. Bu seminerlerimizde çeşitli konular anlatılmakta ve sorularımız alınmakta. Aynı şekilde her hasta üzerinden de hem tedavi hem de tanı yaklaşımı açısından eğitim verilmekte" diye konuştu.