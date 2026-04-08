Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Mart ayına ilişkin havayolu istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde Mart 2026’da, 2025’in aynı ayına göre iç hat uçak trafiği yüzde 6,6, dış hat uçak trafiği de yüzde 2,5 arttı. Van Ferit Melen Havalimanı’nda ise 2026 yılı Mart ayında yolcu sayısı, 2025’in aynı ayına göre yaklaşık yüzde 28 artış gösterdi.

Türkiye genelinde Mart ayında iç hatlarda 8 milyon 10 bin 64, dış hatlarda 8 milyon 408 bin 509 kişi havayolunu kullandı. Direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 16 milyon 428 bin 625 olurken, geçen yılın aynı ayına göre toplam yolcu trafiği yüzde 11,3 arttı.

VAN’IN HAVA YOLU VERİLERİ!

2025 yılı Mart döneminde 125 bin 556 yolcuya hizmet veren Van Ferit Melen Havalimanı’nda, 2026 yılı Şubat ayında 117 bin 847 yolcuya hizmet verildi. 2026 yılı Mart ayında ise bu sayı 160 bin 651 yolcuya çıktı. Hizmet verilen yolcu sayısı bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 36,4 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yaklaşık yüzde 28 artış gösterdi.

Mart 2026'da bir önceki aya göre yolcu sayısı yaklaşık 42 bin 804 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 35 bin 95 yolcu artışı oldu.

2026 yılı Mart ayında Van Ferit Melen Havalimanı’ndan iniş-kalkış yapan yolcuların 159 bin 622’si iç hatlardan, bin 29’u ise dış hatlardan seyahat etti.

Aynı dönemde havalimanında iç ve dış hatlarda toplam bin 316 uçak iniş-kalkışı gerçekleşti. Hava yolu ile taşınan yük miktarı ise bin 716 ton olarak kayıtlara geçti.