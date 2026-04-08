İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenecek olan 2026 İhtisas Akademi programının lansmanına katılmak üzere yarın Van’a geliyor. Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı’nın ziyaret kapsamında bir dizi temaslarda bulunması da bekleniyor.

Yarın (09 Nisan Perşembe) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Cengiz Andiç Kongre Merkezi’nde gençlerle bir araya gelecek olan İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, bu ziyaretle Van’a bakan yardımcısı olarak ilk resmi temasını gerçekleştirmiş olacak.

TÜGVA tarafından yürütülen İhtisas Akademi, “çağın meselelerine duyarlı, düşünce derinliği olan ve bilimle irfanla yoğrulmuş bir gençlik yetiştirmeyi hedefleyen” bir eğitim projesi olarak tanımlanıyor. 2019 yılından bu yana 81 ilde yürütülen program, Van’da da düzenlenen lansmanla gençlerle buluşacak.

Program kapsamında gençlerin çağın sorunlarına ilişkin farkındalık kazanmaları, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.