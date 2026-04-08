Doğu Anadolu'nun incisi Van ilkbaharı karşılarken, yüksek kesimlerde ise kış halen etkisini gösteriyor. Türkiye'nin en yüksek rakımlı geçitlerinden biri olan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, nisan ayında da metrelerce karla kaplı. Kar yağışı ve düşen çığlar nedeniyle 27 Aralık'ta ulaşıma kapanan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metreyi geçerken, Bahçesaraylılar yolun kapalı olmasından dolayı Van'a ulaşımlarını 250 kilometrelik mesafedeki Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlıyor. Kış şartlarının ağır geçtiği bölgede ekipler, ara verdikleri yol açma çalışmalarına bugün itibarı ile yeniden başladı. Kar kalınlığının yer yer birkaç metreyi bulduğu güzergahta, çalışmalar büyük bir titizlikle devam ediyor.

