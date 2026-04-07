Milli Egemenlik Caddesi üzerinde hizmet veren Van Özel Lokman Hekim Hayat Hastanesi, Mart ayı sonu itibarıyla hizmete kapandı. Hastane, hizmetlerini bundan böyle Lokman Hekim Hastanesi bünyesinde sürdürecek.

Hastaneyi kapatma kararının ardından Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde yer alan Lokman Hekim Hastanesi bünyesinde birleşen hastane, bu durumu da kapıya astığı yazıyla duyurdu.

HASTANE BİLGİLENDİRME YAPTI

Kapanma kararı verilen hastanenin giriş kapısına yazılan yazıda; “Sayın hastalarımız, hastanemizde sunulan hizmetler daha kaliteli ve etkin sağlık hizmeti sunmak amacıyla Lokman Hekim Hastanesi bünyesinde birleştirilmiştir. Tüm sağlık hizmetlerimiz aynı kalite ve titizlikle yeni adresimizde devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz. Lokman Hekim Sağlık Grubu” denildi.

AÇIKLAMA YAPILMASI BEKLENİYOR

Bu arada hastane personellerinden bazılarının mevcut ana binada hizmet vermeye başladığı öğrenilirken, diğer çalışanların akıbetiyle ilgili bilgiye ulaşılamadı. Mevcut personelin durumu ve hastanenin taşınma kararına ilişkin, hastane yönetimi tarafından açıklama yapılması bekleniyor.