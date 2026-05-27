Özellikle kalp-damar hastalığı, hipertansiyon ve kalp yetmezliği bulunan vatandaşların bayram süresince beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini belirten Sarıkaya, aşırı et tüketimi, tuz kullanımı ve ağır yemeklerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Başhekim Sarıkaya, Kurban Bayramı’nda sağlıklı beslenmenin büyük önem taşıdığını ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

“KURBAN BAYRAMI’NDA KALBİNİZİ KORUYUN!

“Kurban Bayramı’nda sağlıklı beslenme özellikle kalp-damar hastalığı, hipertansiyon ve kalp yetersizliği bulunan bireyler için hayati önem taşımaktadır. Bayram sofralarında yapılan küçük hatalar bile tansiyon yükselmesi, ritim bozukluğu, kalp yetersizliği atağı ve hatta kalp krizine zemin hazırlayabilir. Kırmızı et; kaliteli protein, demir, B12 vitamini, karnitin ve Koenzim Q10 açısından değerli bir besindir. Ancak doymuş yağ ve kolesterol içeriği nedeniyle tüketim miktarı ve pişirme şekli büyük önem taşır. Özellikle ESC ve AHA beslenme önerileri; yağlı kırmızı et, aşırı tuz ve kızartılmış gıdaların kalp-damar riskini artırdığını vurgulamaktadır.”

Bu nedenle Kurban Bayramı’nda:

-Etin yağsız kısımları tercih edilmeli

-Kavurma yerine haşlama, ızgara veya fırın yöntemi kullanılmalı

-Kuyruk yağı, tereyağı ve aşırı iç yağ kullanımından kaçınılmalı

-Taze kesilen et hemen tüketilmemeli, 24-48 saat dinlendirilmelidir

-Taze kesilmiş etin sert yapısı sindirimi zorlaştırabilir; mide şikayetleri, hazımsızlık ve reflüye neden olabilir. Özellikle ileri yaş hastalar ve kalp yetmezliği olan bireyler bu konuda dikkatli olmalıdır.

-Bayram sofralarında bir diğer önemli risk aşırı yemek tüketimidir.

Ağır ve yağlı bir öğün sonrası:

-Kalp hızı artar

-Tansiyon yükselebilir

-Kanın pıhtılaşma eğilimi artabilir

-Kalbin oksijen ihtiyacı yükselir

Özellikle koroner arter hastalarında bu durum kalp krizini tetikleyebilir. Bu nedenle ‘bir öğünden bir şey olmaz’ düşüncesi doğru değildir. Hipertansiyon hastaları için en önemli tehlikelerden biri de aşırı tuz tüketimidir. Bayramda kavurma, sucuk, salamura ve işlenmiş et ürünleriyle birlikte günlük tuz miktarı ciddi şekilde artabilmektedir. Oysa Dünya Sağlık Örgütü günlük tuz tüketiminin 5 gramın altında tutulmasını önermektedir.

Fazla tuz;

-Tansiyon yükselmesine

-Beyin kanamasına

-Felç ve kalp krizi riskinde artışa neden olabilir.”

“ET TÜKETİLİRKEN SEBZE DE TÜKETİN”

Et tüketimiyle beraber sebze ve lifli gıdaların olmasına dikkat edilmesi gerektiğini de vurgulayan Başhekim Sarıkaya, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü; “Et tüketilirken mutlaka sebze, salata ve lifli gıdalar sofrada bulunmalıdır. Yeşil sebzeler ve antioksidan içeriği yüksek besinler damar sağlığını korumaya yardımcı olur.

Bayram ziyaretlerinde ikram edilen şerbetli tatlılar ve şekerli içecekler de dikkatli tüketilmelidir. Özellikle diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalığı olan bireylerde aşırı şeker tüketimi kan şekeri dalgalanmalarına ve damar hasarına yol açabilir. Mümkünse sütlü tatlılar tercih edilmeli, porsiyon kontrolü yapılmalıdır.”

“SU KULLANIMINA DİKKAT”

Su kullanımının önemine de değinen Başhekim Sarıkaya; “Günde ortalama 2–2,5 litre su tüketilmeli; çay ve kahve aşırıya kaçmadan içilmelidir. Fazla kafein; çarpıntı, ritim bozukluğu, uykusuzluk ve tansiyon yükselmesine neden olabilir.

Bayram boyunca kısa yürüyüşler yapmak, hareketli kalmak ve porsiyon kontrolüne dikkat etmek kalp sağlığı açısından oldukça önemlidir. Ancak özellikle kalp hastaları; kurban kesimi, ağır taşıma ve uzun süre ayakta kalma gibi aşırı efor gerektiren işlerden kaçınmalıdır.

Kurban Bayramı paylaşmanın, bereketin ve sağlığın bayramıdır. Ölçülü beslenme ve doğru yaşam alışkanlıklarıyla hem bayramın hem de sağlığımızın kıymetini koruyabiliriz. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirmelerini diliyorum.”