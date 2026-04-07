Beşiktaş'ta İsrail Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu. 2 kişinin ölü, 1 kişinin uzun namlulu silahlarla yaralı olarak ele geçirildiği olayda, 2 polis ise yaralandı.

İstanbul'da hareketli saatler...

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İstanbul Levent'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyulduğuna yönelik ihbar geldi.

İhbarın ardından da çok sayıda polis ekibi, olay yerine sevk edildi.

3 KİŞİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olay yerine sevk edilen polisler 1 kişi ölü, 2 kişi yaralı olmak üzere 3 kişiyi etkisiz hale getirdi.

2 POLİS YARALI

Yine olay yerinden gelen bilgilere göre, 2 polis memurunun yaralandığı belirtildi.

AKIN GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada soruşturma başlatıldığını duyurdu ve şöyle dedi;

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

VALİ DAVUT GÜL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valisi Davut Gül: "Polisimize saldırı meydana geldi. 2 polisimiz yaralandı.

Teröristlerden 1'i öldürüldü 2 terörist de yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

Bu büyük saldırı polislerimizin önlemleri sayesinde hafif şekilde atlatıldı."

MUSTAFA ÇİFTÇİ: KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de açıklamasında, "İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır.

Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir." dedi.