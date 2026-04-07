Ligin 34. haftasında yarın Serik Spor Futbol A.Ş ile İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Vanspor galibiyet özlemini sonlandırmak isterken, rakip Serik Spor Futbol A.Ş ise küme düşme hattından uzaklaşmak için sahada galibiyeti kovalayacak.

VANSPOR TARAFTARLARI TRİBÜNLERDE YER ALACAK

Zorlu geçmesi beklenen maçın canlı yayınlanacağı kanallar da belli oldu. Vanspor taraftarları da deplasmanda takımlarını desteklemek için biletlerini satın alarak tribünlerde yerini alacak.

HEDEF GALİBİYET ÖZLEMİNİ SONLANDIRMAK

Kırmızı-siyahlı ekip, zorlu geçmesi beklenen deplasmanda galibiyet için ter dökecek. Son haftalardaki puan kayıplarını telafi etmek isteyen Van ekibi, sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

Kırmızı-siyahlı Van ekibi ile ev sahibi Serik Spor Futbol A.Ş, haftayı 3-0’lık mağlubiyetlerle tamamladı ve iki takımın da galibiyete ihtiyacı var. İlk devre karşılaşmasında Van’da oynanan mücadele, Serik Spor Futbol A.Ş’nin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

KARŞILAŞMA CANLI YAYINLANACAK

Serik Spor Futbol A.Ş - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü karşılaşması, Antalya Serik İsmail Oğan Stadı’nda oynanacak. Mücadele yarın (8 Nisan Çarşamba) saat 14.30’da başlayacak.

Müsabaka, sporseverler tarafından TRT Spor, Tabii ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.