Trendyol 1. Lig’de 35. Hafta, bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Haftanın ilk maçında bugün saat 13.30’da SMS Grup Sarıyerspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek.

Saat 16:00’da ise Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. ile Arca Çorum FK maçı oynanacak. Haftanın ilk gününde oynanacak son maç da saat 19.00’da başlayacak olan Sipay Bodrum FK - Özbeyli Bandırma Spor arasında olacak.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise yarın kendi sahasında Manisa Futbol Kulübü’nü ağırlayacak. Saat 13.30’da başlayacak ve Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak maç öncesi her iki takım da 46 puana sahip.

Son haftalara girilirken takımlar puan kaybetmek istemiyor. Çekişmeli maçlara sahne olacak 35. Hafta bugün başlayacak ve 13 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.

İşte haftanın programı;

11.04.2026 13:30 SMS Grup Sarıyerspor - Atakaş Hatayspor

11.04.2026 16:00 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. - Arca Çorum FK

11.04.2026 19:00 Sipay Bodrum FK - Özbeyli Bandırma Spor

12.04.2026 13:30 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - Manisa Futbol Kulübü

12.04.2026 16:00 Adana Demirspor A.Ş. - Alagöz Holding Iğdır FK

12.04.2026 19:00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Serik Spor Futbol A.Ş.

13.04.2026 16:00 Özbelsan Sivasspor - İstanbulspor A.Ş.

13.04.2026 17:00 Erzurumspor FK - Boluspor

13.04.2026 20:00 Amed Sportif Faaliyetler - Eminevim Ümraniyespor

13.04.2026 20:00 Sakaryaspor A.Ş. - Esenler Erokspor