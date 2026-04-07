İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ligin 34. hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Serik Spor Futbol A.Ş maçını bekliyor. Van ekibi son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ve galibiyet özlemi nedeniyle sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

MAÇI ÜST KLASMAN HAKEMİ YÖNETECEK

8 Nisan Çarşamba günü Serik İsmail Oğan Stadı’nda oynanacak ve saat 14.30’da başlayacak Serik Spor Futbol A.Ş – İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü maçını, üst klasman hakemi Davut Dakul Çelik yönetecek.

Karşılaşmada Sezgin Çınar ve Salih Burak Demirel yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Cantürk Kılıç olacak.