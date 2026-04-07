Trendyol 1. Lig’de bitime 5 hafta kala heyecan artıyor. Lig heyecanı bugün oynanacak 4 karşılaşmayla sürecek. Ligde yarın 3 ve Perşembe günü de 3 maç oynanacak ve 34. Hafta maçları tamamlanacak.

34. haftanın açılış maçında bugün saat 14.30’da iki maç oynanacak. Bu maçlarda Bandırma Spor - Sms Grup Sarıyerspor ve Atakaş Hatayspor ile de Adana Demirspor A.Ş. karşı karşıya gelecek. Saat 17.00’de Manisa Futbol Kulübü - Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. ve günün son maçında ise saat 20.00’de Arca Çorum FK - Sipay Bodrum FK maçı oynanacak.

İmaj Altyapı Van Spor Futol Kulübü yarın saat 14.30’da başlayacak maçta Serik Spor Futbol A.Ş. ile deplasmanda karşılaşacak. Yarın ki diğer maçlarda Alagöz Holding Iğdır FK - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Eminevim Ümraniyespor - Sakaryaspor A.Ş. karşı karşıya gelecek.

Ligde heyecan 9 Nisan Perşembe günü oynanacak maçlarla sürecek. 34. Haftanın son maçlarında Boluspor - Özbelsan Sivasspor, İstanbulspor A.Ş. - Erzurumspor FK ve Esenler Erokspor - Amed Sportif Faaliyetler karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig’in 34. Hafta programı şu şekilde;

07.04.2026 14:30 Bandırma Spor - Sms Grup Sarıyerspor

07.04.2026 14:30 Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor A.Ş.

07.04.2026 17:00 Manisa Futbol Kulübü - Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

07.04.2026 20:00 Arca Çorum FK - Sipay Bodrum FK

08.04.2026 14:30 Serik Spor Futbol A.Ş. - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

08.04.2026 17:00 Alagöz Holding Iğdır FK - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

08.04.2026 20:00 Eminevim Ümraniyespor - Sakaryaspor A.Ş.

09.04.2026 17:00 Boluspor - Özbelsan Sivasspor

09.04.2026 20:00 İstanbulspor A.Ş. - Erzurumspor FK

09.04.2026 20:00 Esenler Erokspor - Amed Sportif Faaliyetler