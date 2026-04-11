İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü yarın (12 Nisan Pazar) kendi sahasında ve seyircisi önünde Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Zorlu geçmesi beklenen mücadeleye her iki takım da galibiyet parolası ile çıkacak.

Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak maçı yönetecek hakemler de açıklandı.

Müsabakada hakem Melih Aldemir düdük çalacak. Mehmet Pekmezci ve Mehmet Şengül’ün yardımcı hakemlik yapacağı maçta dördüncü hakem olarak da Hasan Kaçar hazır bulunacak.