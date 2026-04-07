Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Erciş kara yolu üzerinde meydana geldi. VASKİ Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarıcı kamyon, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşarak Van Gölü’ne uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı, kamyondan çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla uzun uğraşlar sonucu gölden çıkarılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.