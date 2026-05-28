Edremit Uygulama Oteli’nde düzenlenen programda protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaşırken, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı birlik, beraberlik ve yatırımlar mesajı verdi.

Van’da Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi bayramlaşma programı, Edremit ilçesinde bulunan Uygulama Oteli’nde gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın olduğu programda protokol üyeleri vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

Programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Kurban Bayramı’nın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmesini temenni ederek, tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Bayramların toplumun kaynaşmasına vesile olduğunu ifade eden Vali Ozan Balcı, “Biz bir ve beraber olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur. Van’da bugün bayram ama Van’ın da ayrıca bayramı var. Çünkü kentte çok güzel işler yapılıyor” dedi.

Kentte devam eden yatırımlara da değinen Vali Ozan Balcı, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarım ve hayvancılığa kadar birçok alanda yaklaşık 120 milyar liralık yatırımın sürdüğünü belirtti. Yapılan yatırımların Van’ın geleceğine önemli katkılar sunacağını vurgulayan Balcı, devam eden projelerin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 30-35 bin kişilik istihdam oluşacağını söyledi.

Sağlık alanında yürütülen projelere dikkat çeken Balcı, yapımı devam eden 2 bin 500 yataklı hastanelerin yaklaşık 50 milyar liralık yatırım olduğunu ifade ederek, tamamlandığında hem bölge halkına sağlık hizmeti sunacağını hem de yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacağını kaydetti.

Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni fabrikaların kurulacağını da belirten Balcı, eğitim alanında ise Eylül ayı itibarıyla yaklaşık 270 okulun tamamlanmış olacağını ifade etti.

Program sonunda protokol üyeleri vatandaşlarla sohbet ederek bayramlaştı.

Bayramlaşma programına Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Ünsal Bulut, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Fırat Aslan, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.