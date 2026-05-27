Erciş'te Kurban Bayramı'nın ilk günü önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Bazı kişiler, kesim sırasında hayvanın boynuz darbeleri ve bıçakla yaralandı. Mustafa Koç da kesim sırasında bıçakla sağ kolundan yaralandı.

Erciş Devlet Hastanesi’ne giden Koç, tedavisi sonrası taburcu oldu. Koç," Sabah kurbanlığı bulunduğu yerden alıp bahçede kesmek istedik. Kurbanlık boğa oldukça direndi ve boynuz darbesi ile sağ koluma vurarak incitti. Kesim sırasında ise sağ kolumu kestim. Tedaviden sonra taburcu oldum" dedi.