Van’da Kurban Bayramı dolayısıyla toplu ulaşımda ücretsiz hizmet uygulaması başladı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında, Van Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı otobüsler bugün itibarıyla saat 00.00’dan 30 Mayıs Cumartesi günü saat 24.00’a kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.

Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçlarında uygulanacak ücretsiz ulaşım kararı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesine istinaden belediye meclisinde alınan karar doğrultusunda hayata geçirildi. Uygulama kapsamında belediye otobüsleri, bayram süresince hem kent merkezinde hem de ilçelere yönelik hatlarda vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

Toplu taşıma araçlarını kullanarak bayramda ziyaretlerini gerçekleştirecek vatandaşlar, 4 gün boyunca şehir içinde ücretsiz seyahat edebilecek.