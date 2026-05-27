Van'da Kurban Bayramı namazının ardından ilk ziyaret mezarlıklara yapıldı. Kentte kılınan bayram namazının ardından ilk olarak mezarlıklara gidildi. Kimi vatandaşlar ise ellerinde getirdikleri su bidonlarıyla kabirleri suladı.

Kentteki mezarlıklar yakınlarına ziyarete gelenlerle doldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlık ziyareti yapan Vanlılar, yakınlarının mezarlarının başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Mezarlıklara yapılan ziyaretlerde zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı.

Arife gününde de çok sayıda vatandaş mezarlıklara akın etmişti.

Vatandaşlar, mezarlık ziyareti sonrası kurban kesimi ve bayram ziyaretleri gerçekleştirecek.