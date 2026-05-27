Van Lokantacılar Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanlığı tarafından duyurulan listeye göre, bayramın 1. günü (bugün) vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak üzere birçok fırın hizmet vermeye devam edecek.
İşte Kurban Bayramı'nın 1. günü Van’da açık olacak fırınlar:
1. Beslen Unlu Mamulleri - Sıhke Caddesi Hacı Hidayet Camii yanı
2. Hacıoğlu Ekmek Fabrikası - Şerefiye Mah.
3. Şafak Fırını - Şafak Mahallesi
4. Van Taş Ekmek - Vali Mithat Bey Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi
5. Uyaş Ekmek Kevenli - Kevenli TOKİ
6. Suver Taş Ekmek - İskele Caddesi
7. Hacıoğlu Ekmek Fabrikası - İkinisan Polis Evi karşısı
8. Ünseli Unlu Mamulleri - Erciş yolu üzeri
9. Öz Elif Unlu Mamulleri - Gölbaşı Caddesi Müftülük yanı
10. Efe Unlu Mamulleri - Alipaşa Caddesi Roka Market yanı
11. Sofi Baba Ekmek Fabrikası - Şerefiye Mahallesi Şerefiye Caddesi
12. Yeni Şafak Fırını - Şafak Mahallesi
13. Fidanlar Taş Ekmek - Çavuşbaşı Caddesi
14. Harman Ekmek Fabrikası - Edremit Durağı Odalar İş Merkezi altı
15. Aldemir Unlu Mamulleri - Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi
16. Yusufoğlu Ekmek Fabrikası - Çohaz Petrol, Zaferler İlköğretim Okulu yanı
17. Göktat Unlu Mamulleri - Bostaniçi Mahallesi Barış 2 Caddesi
18. Kardeşler Ekmek Fabrikası - İskele Caddesi
19. Başit Ekmek Fırını – Şabaniye Caddesi
20. Demirhan Ekmek - Terzioğlu Caddesi Hatuniye Mahallesi
21. Beyoğlu Ekmek Fabrikası - Hafiziye Mahallesi Şehit Osman Çavuş Sokak
22. Mirzaoğlu Ekmek Fabrikası - Sebze Hali civarı, Vali Mithat Bey İlköğretim Okulu yanı