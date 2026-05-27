Van Lokantacılar Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanlığı tarafından duyurulan listeye göre, bayramın 1. günü (bugün) vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak üzere birçok fırın hizmet vermeye devam edecek.

İşte Kurban Bayramı'nın 1. günü Van’da açık olacak fırınlar:

1. Beslen Unlu Mamulleri - Sıhke Caddesi Hacı Hidayet Camii yanı

2. Hacıoğlu Ekmek Fabrikası - Şerefiye Mah.

3. Şafak Fırını - Şafak Mahallesi

4. Van Taş Ekmek - Vali Mithat Bey Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi

5. Uyaş Ekmek Kevenli - Kevenli TOKİ

6. Suver Taş Ekmek - İskele Caddesi

7. Hacıoğlu Ekmek Fabrikası - İkinisan Polis Evi karşısı

8. Ünseli Unlu Mamulleri - Erciş yolu üzeri

9. Öz Elif Unlu Mamulleri - Gölbaşı Caddesi Müftülük yanı

10. Efe Unlu Mamulleri - Alipaşa Caddesi Roka Market yanı

11. Sofi Baba Ekmek Fabrikası - Şerefiye Mahallesi Şerefiye Caddesi

12. Yeni Şafak Fırını - Şafak Mahallesi

13. Fidanlar Taş Ekmek - Çavuşbaşı Caddesi

14. Harman Ekmek Fabrikası - Edremit Durağı Odalar İş Merkezi altı

15. Aldemir Unlu Mamulleri - Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi

16. Yusufoğlu Ekmek Fabrikası - Çohaz Petrol, Zaferler İlköğretim Okulu yanı

17. Göktat Unlu Mamulleri - Bostaniçi Mahallesi Barış 2 Caddesi

18. Kardeşler Ekmek Fabrikası - İskele Caddesi

19. Başit Ekmek Fırını – Şabaniye Caddesi

20. Demirhan Ekmek - Terzioğlu Caddesi Hatuniye Mahallesi

21. Beyoğlu Ekmek Fabrikası - Hafiziye Mahallesi Şehit Osman Çavuş Sokak

22. Mirzaoğlu Ekmek Fabrikası - Sebze Hali civarı, Vali Mithat Bey İlköğretim Okulu yanı