Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı Nisan ayı sınır istatistiklerine göre, Türkiye’ye sınır kapıları üzerinden gelen toplam ziyaretçi sayısı 3 milyon 532 bin 505 olarak kaydedildi. Aynı dönemde Van’a bağlı Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden 60 bin 566 yabancı ziyaretçi giriş yaptı.

Bakanlık verilerine göre Nisan 2026 döneminde Türkiye’ye giriş yapan ziyaretçi sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 9,44 oranında azalış kaydedildi. Aynı raporda, Türkiye’ye Nisan 2025’te de 3 milyon 532 bin 505 ziyaretçi giriş yaptığı belirtildi.

Sınır kapılarından en fazla yabancı ziyaretçi girişinin gerçekleştiği iller arasında İstanbul 1 milyon 473 bin 718 kişi ile ilk sırada yer aldı. Antalya 918 bin 164 kişi ile ikinci, Edirne 330 bin 25 kişi ile üçüncü, Muğla 161 bin 967 kişi ile dördüncü sırada yer aldı. Artvin 107 bin 12 kişi ile beşinci, İzmir 95 bin 852 kişi ile altıncı sırada bulunurken, Van 60 bin 566 ziyaretçi ile yedinci sırada yer aldı.

Van özelinde ziyaretçilerin giriş dağılımına bakıldığında, 58 bin 197 kişinin kara yolu ile, 2 bin 368 kişinin demir yolu ile ve 1 kişinin hava yolu ile giriş yaptığı kaydedildi.