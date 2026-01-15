İmaj Altyapı Van Spor FK deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Kırmızı - Siyahlı Van ekibinin galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı. Temsilcimiz, karşılaşmanın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürürken İstanbul ekibini yenerek yeniden puan sıralamasında çıkış yapmak istiyor.

Her iki takım da hazırlıklarını sürdürürken, futbolseverler ise mücadeleyi heyecanla beklemeye başladı. Deplasman maçına gitmeyi düşünen kırmızı siyahlı Van ekibi taraftarları, bilet fiyatlarını merak ediyor.

İŞTE BİLET FİYATLARI

Esenler Erokspor – İmaj Altyapı Van Spor FK karşılaşmasının bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:

Doğu Tribünü: 200 TL

Misafir Tribünü: 260 TL

Biletler, ‘Passolig’ uygulaması üzerinden satışa sunuldu.

Trendyol 1. Lig 21. hafta mücadelesinde Esenler Erokspor - İmaj Altyapı Van Spor FK mücadelesi 17 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da Esenler Erokspor Stadyumunda oynanacak.

Temsilcimiz kırmızı siyahlı Van ekibi ligin ilk devresinde rakibini misafir etmiş ve sahadan 1 – 0 üstünlükle ayrılan taraf olmuştu.