Trendyol 1. Lig’de 2. devrenin ikinci karşılaşmasında temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK deplasmanda Esenler Erokspor’a konuk olacak. Galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Van ekibi, deplasmandan 3 puanı alarak Van’a dönmek istiyor.

Geçtiğimiz hafta kendi sahasında konuk ettiği Boluspor’a mağlup olan kırmızı – siyahlılar, bu maçın telafisini deplasmanda arayacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Cumartesi günü oynanacak ve saat 14.30’da başlayacak olan Esenler Erokspor - İmaj Altyapı Van Spor FK maçını yönetecek hakemler belli oldu.

Maçta hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Mehmet Ali Vardar ve Kerem Kalkar’ın yardımcı hakemlik yapacağı müsabakada dördüncü hakem olarak da Mehmet Terece görev alacak.