İmaj Altyapı Van Spor FK, ligin 21. hafta maçında yarın (17 Ocak Cumartesi) deplasmanda Esenler Erokspor’a konuk olacak. Temsilcimizin galibiyet parolasıyla çıkacağı mücadele, 3 kanaldan canlı olarak sporseverlerle buluşacak.

Takımını yalnız bırakmayacak olan Van Spor taraftarları deplasmanda kendilerine ayrılan yeri dolduracak. Deplasman tribünlerine gidemeyecek olan sporseverler ise maçı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edecek.

VANSPOR, GALİBİYET İLE YENİDEN ÇIKIŞ YAPMAK İSTİYOR

Lig’de 21. hafta maçları bugün başladı ve Pazartesi günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Kendi tesislerinde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde maçın hazırlıklarını tamamlayan Van ekibi, karşılaşmadan 3 puan alarak yeniden yükselişe geçmek istiyor.

Yarın oynanacak mücadele için temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK sevdalıları biletlerini almaya devam ederken, karşılaşmayı deplasman tribünlerinde takip edemeyecek olan sporseverler ise ekran başından takımlarını destekleyecek.

Kırmızı-siyahlı ekip ilk devre karşılaşmasında rakibini sahasında 1-0 mağlup etmişti.

KARŞILAŞMANIN CANLI YAYINLANACAĞI KANALLAR

Esenler Erokspor- İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü arasındaki mücadele, 17 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşma, sporseverler tarafından TRT Spor, BeIN SPORTS 2 ve Tabii kanallarından canlı olarak izlenebilecek.