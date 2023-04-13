Özgür Kocaeli'nin haberine göre; Kocaelispor Başkanı Engin Koyun açıklamasında, “Haftanın başından beri takımı takip ediyoruz. Arkadaşlarımızın bütün dertleriyle dertleniyoruz bir nevi. Şuan yönetim olarak seferber olduk. Takım en iyi şekilde hazırlanıyor. Onlarla ilgili bir sıkıntımız yok. Tabii ki Vanspor FK maçı önemli. Onlarda çok istikrarlı bir şekilde gidiyorlar. Bizim için çok anlam ifade ediyor. Diğer maçlarda olduğu gibi en iyi şekilde hazırlanarak Van’dan da puan ve puanlarla dönmek istiyoruz”

“VAN HAVA YAKALADI”

İki dost camianın karşı karşıya geleceği maçla ilgili olarak, “Van bizim kardeş şehrimiz. Van ile gönül köprümüz var. Van ile ilişkilerimiz her açıdan iyi. O yüzden iki dost camianın bir araya gelmesi sebebiyle ben Vanlı kardeşlerimize, başkanda dostumuz Feyat Kıyak’a da söylüyorum. Van gerçekten çok istikrarlı bir hava yakaladı. İyi gidiyor”

“VANLI KARDEŞLERİMİZ RAHAT OLSUN”

“Van’ın üst ligde olmasını inanın ben Kocaelispor başkanı olarak Vanlılar kadar istiyorum. Çok rahat olsunlar. Ama kabul etmek lazım ki Kocaelispor gerçeği var. Onu da bilmek lazım. Kocaelispor camiamız yıllardan beri Süper Lig’de tecrübeli Türk futboluna önemli hizmetler vermiştir. Bu camianın bizden beklentisi var öncelik bu sene üst lige çıkmak için şu anda biz daha yakın gözüküyoruz. Ama Vanlı kardeşlerimizden çok rahat olsun. Van hak ettiği yere bir gün gelecek” dedi.