Yaş haddinden dolayı emekliliğe ayrılan DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna’nın yerine DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürü görevini yürüten Cihan Aksoy atandı.
Van 17. Bölge Müdürlüğü'ne atanan Cihan Aksoy Van’a gelerek görevine başladı.
16 Kasım Pazartesi günü görev başı yapan DSİ 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, Van Valisi Ozan Balcı’yı da makamında ziyaret etti.
Van Valisi Ozan Balcı, DSİ 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy’a hayırlı olsun temennisinde bulunarak kolaylıklar diledi.
KURUM PERSONELİYLE TANIŞTI
DSİ 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, göreve başlamasının ikinci gününde, kurum personeliyle tanışma amacıyla büroları tek tek ziyaret etti. Bölge Müdürü Aksoy, personellerle tanışarak başarılar diledi.
Kaynak: WanHaber / Fatma Öztürk