Yeni modelle 'şube içi' ATM'lerde komisyonsuz para çekme limitlerinin 50 bin TL'nin üzerine çıkması planlanırken, cadde ve AVM gibi noktalardaki 'şube dışı' ATM'lerde artışların sınırlı kalması bekleniyor. Düzenlemenin, artan nakit talebi, yükselen operasyon maliyetleri ve Merkez Bankası'nın banknot politikasıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Bankacılık sektöründe 2026 yılıyla birlikte ATM kullanımını doğrudan etkileyecek yeni bir modele geçilmesi bekleniyor. Özel bankaların, artan nakit ihtiyacı ve yükselen operasyon maliyetleri nedeniyle ATM'leri konumlarına göre ayırmaya hazırlandığı belirtiliyor.

ATM'LER İKİYE AYRILACAK

Yeni düzenleme kapsamında ATM'ler, bulundukları yere göre iki ayrı kategoriye ayrılacak. Banka şubelerinin içinde ya da hemen yanında yer alan cihazlar "şube içi ATM", cadde, AVM, metro ve benzeri alanlardaki cihazlar ise "şube dışı ATM" olarak tanımlanacak. Bu ayrım, sadece isimlendirmeyle sınırlı kalmayacak; kullanıcıların çekebileceği para tutarlarını da doğrudan etkileyecek.

ŞUBE İÇİ ATM'LERDE LİMİTLER KATLANACAK

Planlanan modele göre bankalar, şube içi ATM'lerde uygulanan komisyonsuz para çekme limitlerini ciddi biçimde yükseltmeyi hedefliyor. Günlük çekim tutarlarının 50 bin TL'nin üzerine çıkması gündemde. Bu tercihin arkasında, şube içi ATM'lerin banknot dolumu, güvenliği ve kontrolünün çok daha kolay olması yer alıyor. Şube personelinin anında müdahale edebildiği bu noktalar, yüksek tutarlı işlemler için daha uygun görülüyor.

ŞUBE DIŞI ATM'LERDE TEMKİNLİ ADIM

Cadde, AVM ve ulaşım noktalarında bulunan şube dışı ATM'lerde ise limit artışlarının daha sınırlı tutulması planlanıyor. Bu ATM'lerde nakit taşıma ve dolum süreçlerinin hem maliyetli hem de riskli olması, bankaların daha kontrollü hareket etmesine neden oluyor. Sektör kaynaklarına göre, bu cihazlarda küçük artışlar yapılacak ancak şube içi ATM'lerdeki seviyelere çıkılmayacak.

MERKEZ BANKASI FAKTÖRÜ

Bu dönüşümde etkili olan bir diğer başlık ise banknot politikası. Merkez Bankası'nın yüksek kupürlü yeni banknot basımına mesafeli durması, mevcut banknotlarla artan nakit talebinin nasıl yönetileceği sorusunu bankaların önüne koydu. Tedavüldeki en büyük kupürün alım gücünün düşmesi, ATM'lerin daha sık doldurulmasını ve maliyetlerin artmasını beraberinde getirdi.

BAZI BANKALAR ŞİMDİDEN BAŞLADI

Aslında bu uygulama sektör için tamamen yeni değil. Bazı özel bankalar son aylarda şube içi ATM'lerde günlük komisyonsuz çekim limitlerini önemli ölçüde artırarak sistemi fiilen devreye aldı. 2026 itibarıyla bu yaklaşımın sektör genelinde yaygınlaşması bekleniyor.