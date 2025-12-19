Van’da “işçiler sokağı” diye anılan alanda her sabah erken saatlerde toplanan onlarca emekçi, yalnızca bir günlük iş bulabilme umuduyla saatlerce bekliyor. Çoğu, uzun yıllara dayanan iş deneyimine rağmen sigortasız, güvencesiz ve günübirlik işlerle geçinmeye çalıştığını anlatıyor.

İşçiler, kimi zaman 12 saate varan çalışma sürelerine karşın bin ila 2 bin lira arasında değişen yevmiyeler aldıklarını, ancak haftada yalnızca birkaç gün iş çıkması nedeniyle aylık gelirlerinin asgari geçim düzeyinin bile altında kaldığını dile getiriyor.

SAKÇI: KİM İSTEMEZ Kİ GÜVENCELİ BİR İŞTE ÇALIŞMAYI?

Yaklaşık 30 yıldır çeşitli işlerde çalıştığını söyleyen Lütfi Sakçı isimli vatandaş, sabah saatlerinde toplandıkları sokakta yaşanan tabloyu şu ifadelerle aktardı:

“Sabah saat 07.00 gibi burada toplanmaya başlıyoruz, geçmişte sigortalı işlerde de çalıştım. Burada işe gittiğimiz zaman günlük bin ila bin 500 lira arasında yevmiye alıyoruz ama haftada en fazla iki gün iş çıkıyor, aylığa vurunca 12 bin lirayı bile zor buluyoruz. Gerçekten zor durumdayız; tamamen günlüğe bağlı yaşıyoruz. Kim istemez ki düzgün, güvenceli bir işte çalışmayı?”

TEKİN: EKMEK PARASI İÇİN BEKLİYORUZ

İşçilerden Kerim Tekin ise soğukta bekleyerek kazanmaya çalıştıkları yevmiyenin temel ihtiyaçlara bile yetmediğini belirterek, “Maalesef sert kış günlerinde bile, sadece akşam eve sıcak bir ekmek götürebilme umuduyla burada bekliyoruz. Günlük 10-12 saat çalışıyoruz ama aldığımız ücret bin ila 2 bin lira arasında değişiyor. Hiçbir güvencemiz yok; sigorta olmadan, tamamen günübirlik ve belirsiz işlerle geçinmeye çalışıyoruz. Geçici işçiyiz ve gelirimizle ayakta kalmak artık neredeyse imkansız.” ifadelerini kullandı.