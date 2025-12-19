Van 6. Hudut Tugay Komutanlığı emrinde görevli Piyade Er Semih Aydın için Keşap Merkez Yeni Camii'nde cuma namazını müteakip askeri tören düzenlendi. Törene Aydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Belediye Başkan Fuat Köse, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende vefat eden askerin yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken, İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Piyade Er Semih Aydın, dualar eşliğinde ailesinin Uğurca Mezarlığı'nda kabristanlıkta defnedildi.

Bekar olduğu öğrenilen Piyade Er Semih Aydın'ın, Sivas'ta tamamladığı acemi birliğinin ardından yaklaşık 2 hafta önce Van'daki usta birliğine teslim oldu. Birliğinde geçirdiği rahatsızlık sonucu Van Saray Devlet Hastanesi'ne sevk edildi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.