İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte ülkelerine dönüşü devam ediyor.

Aralık 2024 itibari ile geçici koruma kapsamında Türkiye’de bulunan toplam Suriyeli sayısı 2 milyon 933 bin 205, ikamet izni ile ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı ise 1 milyon 44 bin 377 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz ay Türkiye’de geçici koruma kapsamında yaşayan Suriyeli sayısı 3 milyon 86 bin 69 olarak açıklanmıştı.

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre Aralık 2024 itibari ile Van’da ikamet izni dahilinde bin 218 yabancı uyruklu kişi bulunuyor.

Göç İdaresi Başkanlığında geçici koruma kapsamında Van’da yaşayan toplam Suriyeli sayısı ise bin 310 olarak açıklandı.

Van’da bulunan bin 310 geçici koruma kapsamındaki Suriyelinin 1 milyon 127 bin 612 kişilik Van nüfusuna oranı ise yüzde 0,12.

Van’da Suriyeli sayısında bir ayda ortalama yüzde 7’den fazla azalış gözlendi. Önceki ay Van’da bulunan Suriyeli sayısı bin 419 olarak açıklanmıştı.