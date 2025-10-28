Trendyol 1. Lig 11. haftasında ilginç istatistikler ortaya çıktı. 5 takımın galip geldiği haftada 5 maç da beraberlikle sonuçlandı. 11. haftada 12 takım ise gol atamadı. Haftanın en gollü maçı ise 6 golle Adana Demirspor – İmaj altyapı Van Spor FK maçı oldu. Bu maçı temsilcimiz 4 – 2 kazandı. Ayrıca 11. Haftada deplasmanda kazanan tek takım temsilcimiz oldu.

İLK 8’DE 4 DOĞU TAKIMI

Bu haftanın en dikkat çekici istatistiklerinden birisi de Doğu takımlarının başarısı oldu. Trendyol 1. Lig’de mücadele eden 4 doğu ekibi, puan sıralamasında peş peşe yer alarak ilk 8 içerisinde kendilerine yer buldu.

Haftanın açılış maçında Erzurumspor FK, evinde ağırladığı Eminevim Ümraniyespor’u 2 – 0 yendi.

VAN SPOR DEPLASMANDA KAZANDI

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, deplasmanda Adana Demirspor A.Ş.’ye konuk oldu. Van ekibi rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Doğu takımlarından bir diğeri Amed Sportif Faaliyetler, evinde İstanbulspor A.Ş.’yi ağırladı. 0-0 biten karşılaşmada iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.

Haftanın son maçında bir diğer doğu temsilcisi Alagöz Holding Iğdır FK ise, deplasmanda liderle karşılaştı. Zorlu mücadelede Iğdır ekibi sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

PUAN SIRALAMASINDA SIRALAMA

Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından, Doğu takımlarının puan tablosundaki sıralamaları şöyle oluştu:

Amed Sportif Faaliyetler: 20 puan / 5. sıra

Erzurumspor FK: 19 puan / 6. sıra

Alagöz Holding Iğdır FK: 18 puan / 7. sıra

İmaj Altyapı Van Spor FK: 17 puan / 8. sıra

KALESİNDE EN AZ GOL YİYEN TAKIM VAN SPOR

Temsilcimiz, diğer üç Doğu takımının gerisinde yer almasına rağmen kalesinde en az gol gören ekiplerden biri olurken, haftayı deplasmanda galibiyetle kapatan tek ekip olmayı başardı.

Öte yandan Erzurumspor FK, ligde mağlubiyeti olmayan tek takım olarak yoluna devam ediyor.

VAN SPOR SAHASINDA SAKARYASPOR’U KONUK EDECEK

İmaj Altyapı Van Spor FK, 12. haftada 2 Kasım Pazar günü, 9. sırada yer alan Sakaryaspor A.Ş.’yi sahasında konuk edecek.